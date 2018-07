Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, si guarda già alla stagione delle trimestrali

Valeria Panigada 10 luglio 2018 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici Usa si muovono in moderato rialzo, anticipando un avvio di seduta sopra la parità per Wall Street, dopo un inizio di settimana decisamente positivo. A circa due ore e mezza dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,26%, quello sull'S&P500 sale dello 0,21% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,34%. Sebbene sullo sfondo rimangano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, gli operatori rivolgono l'attenzione alla nuova stagione delle trimestrali societarie che prenderà il via nei prossimi giorni Oltreoceano.