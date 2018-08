Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, previsto avvio su nuovi massimi

Valeria Panigada 28 agosto 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire poco mossa sui livelli record aggiornati ieri, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in leggero rialzo. A circa tre ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,11%, quello sull'S&P500 segna un +0,10% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,19%. Ieri la Borsa di New York ha messo a segno l'ennesima seduta da record storico per tutti i listini, ad eccezione del Dow Jones, con l’indice S&P 500 che si è avvicinato alla soglia psicologica dei 2900 punti e il Nasdaq che ha superato gli 8.000 punti.A favorire l'appetito al rischio è stato l'accordo commerciale bilaterale tra Messico e Stati Uniti, che prevede regole più stringenti per il Messico sul settore auto ed alimentare. Il Canada ha tempo fino a venerdì per discutere delle differenze e aderire al nuovo accordo in modo da ricreare un “Nuovo Nafta” ed evitare l’esclusione.Dal fronte macro oggi è attesa la bilancia commerciale americana, ma ancora più importante è l'aggiornamento sulla fiducia dei consumatori Usa.