Wall Street: futures Usa in leggero rialzo per l'ultima seduta dell'anno

Valeria Panigada 30 dicembre 2016 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in leggero rialzo, facendo presagire un avvio positivo o poco mosso per Wall Street nell'ultima seduta del 2016, con gli investitori riluttanti a importanti movimenti prima della fine dell'anno. A poco più di due ore e mezza dall'opening bell, il contratto sul Dow Jones segna un +0,14%, quello sull'S&P500 sale dlelo 0,16% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,18%. L'agenda macro prevede oggi come unica indicazione l'indice Pmi Chicago. Si ricorda che oggi la Borsa di New York seguirà il conseuto orario, mentre lunedì 2 gennaio rimarrà chiusa.