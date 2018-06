Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, oggi il Pil Usa

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta di oggi in leggero rialzo, cercando di rialzare la testa dopo i recenti ribassi (il Dow Jones ha chiuso 10 sedute in calo su 12). A circa tre ore dall'avvio i futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,17%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,19% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,23%. Oggi dal fronte macro è atteso il dato sul Pil Usa. In uscita anche le nuove richieste di disoccupazione e le scorte di greggio.