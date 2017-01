Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, oggi i conti di Jp Morgan e Wells Fargo

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street. A poco più di due ore dal suono della campanella a New York, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,13%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,11% e il future sul Nasdaq segna un +0,16%. Gli investitori torneranno a guardare agli eventi macro e ai conti societari. L'agenda macro di oggi prevede le vendite al dettaglio (ore 14.30) e la fiducia dei consumatori americani elaborata dall'università del Michigan (ore 16,.00). Grande attesa anche per le trimestrali di alcuni big finanziari di Wall Street, come Jp Morgan e Wells Fargo.