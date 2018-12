Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, maggiore fiducia tra Usa e Cina

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, suggerendo un avvio di seduta in lieve rialzo per Wall Street. A circa mezz'ora dalla partenza il contratto sull'S&P500 sale dello 0,20%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,50% e il future sul Dow Jones rimane più cauto con un +0,06%.Sui mercati di respira un’aria di maggiore fiducia legata all’avvicinamento delle posizioni tra Stati Uniti e Cina, con il colosso cinese che è tornato a fare il primo significativo acquisto di soia Usa dall’inizio della guerra commerciale. Inoltre il Wall Street Journal ha rivelato che la Cina starebbe pensando di modificare il suo programma “made in China 2025”, causa di tensione con gli Stati Uniti e di prevedere una maggiore apertura verso le società straniere.