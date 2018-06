Wall Street: futures Usa in leggero rialzo in attesa della Fed, si guarda già oltre

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, anticipando un avvio di seduta in leggero rialzo per Wall Street. A poco meno di un'ora dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,11%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,12% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,18%. Gli investitori si muovono cauti in attesa della Federal Reserve (Fed) che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Il mercato si attende un rialzo dei tassi di interesse dello 0,25%. Ma gli operatori guardando già oltre, ragionando su quanti altri ritocchi ci saranno nel resto del 2018.