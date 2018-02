Wall Street: futures Usa in leggero rialzo dopo minute Fed

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in leggero rialzo per Wall Street, con gli investitori che cercano di lasciarsi alle spalle le tensioni sui Treasury e la possibiolità di rialzi di tassi più aggressivi da parte della Federal Reserve. A circaun'ora dall'avvio il future sull'S&P500 sale dello 0,25%, quello sul Nasedaq guadagna lo 0,26% mentre il contratto sul Dow Jones rimane piatto con un +0,02%.Dal fronte macro oggi sono attese il leading index e le scorte settimanali di greggio. Tra i titoli, attenzione a Chesapeake Energy che si prepara a festeggiare in Borsa la buona trimestrale.