Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, attesa per l'inflazione

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

La partenza odierna di Wall Street sarà condizionata dal dato sull'inflazione Usa, in uscita alle 13.30 ore italiane. Nell'attesa i futures sui principali indici statunitensi si muovono in leggero rialzo: a circa due ore dall'avvio (anticipato già da ieri per due settimane a causa del cambio dell'ora), il contratto sul Dow Jones sale dello 0,19%, quello sull'S&P500 dello 0,18% mentre il future sul Nasdaq segna un +0,09%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflaizone e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve.Sul fronte obbligazionario, si restringe lo spread sul 2-10 anni. L’asta sul dieci anni ieri ha evidenziato una buona domanda soprattutto dagli esteri e oggi sarà la volta di 13 miliardi di dollari di T-bond a 30 anni.