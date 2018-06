Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, attenzione a Facebook e Tesla

Valeria Panigada 6 giugno 2018 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in leggero rialzo per Wall Street, con il Nasdaq che si prepara a proseguire i guadagni di ieri e aprire su nuovi massimi storici, anche se dovrebbe essere il Dow Jones il più dinamico. A circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,32%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,15% e il future sul Nasdaq segna un +0,12%. La questione dazi rimane al centro della scena. Il presidente americano Donald Trump a breve si incontrerà con i propri consiglieri per valutare la proposta della Cina di aumentare le importazioni di prodotti Usa di 70 miliardi di dollari per cercare di smorzare i venti di una guerra commerciale. Tra i titoli, attenzione a Facebook, che nel pre-market di Wall Street scivola dell'1,3% dopo aver confermato che i dati dei suoi utenti sono stati condivisi con alcuni giganti tecnologici cinesi. Da monitorare anche Tesla che invece sale dell'1,5% nella sessione pre-mercato dopo le rassicurazioni dell'amministratore delegato Elon Musk sulle tempistiche di produzione della nuova Model S.