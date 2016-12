Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, Dow Jones a un soffio dai 20mila punti

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in moderato rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street e il raggiungimento della soglia dei 20mila punti da parte del Dow Jones. In questo momento il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,21%, quello sull'S&P500 sale dello 0,27% e il futures sul Nasdaq guadagna lo 0,31%. Pochi gli spunti macro in arrivo oggi dagli usa. L'agenda prevede solo i dati di vendita delle abitazioni.