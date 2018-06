Wall Street: futures Usa in leggero calo, dopo summit Trump-Kim si guarda alla Fed

Valeria Panigada 12 giugno 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio fiacco per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono poco sotto la parità. A circa tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,17%, quello sull'S&P500 cede lo 0,12% e il future sul Nasdaq perde lo 0,15%. L'euforia per l'esito positivo dell'incontro storico tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore si è già esaurita con gli investitori che si muovono cauti in vista dei prossimi appuntamenti. In primis la Federal Reserve che domani annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Gli analisti si aspettano un nuovo rialzo dei tassi, il secondo di quest'anno dopo quello di marzo. Ipotesi rafforzata recentemente dai forti dati sul mercato del lavoro Usa, diffusi a inizio mese.