Wall Street: futures Usa in deciso rialzo ma attenzione a Intel

Wall Street si prepara ad aprire in deciso rialzo. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 salgono dello 0,80% mentre il future sul Nasdaq avanza dell'1,11%. E' proprio il comparto tecnologico il meglio impostato, nonostante la debolezza di Intel. Il gruppo dei chip infatti mostra un calo di oltre il 6% nella sessione pre-market in scia alla bocciatura da parte di Susquehanna dopo i risultati trimestrali, diffusi ieri sera a mercato chiuso.