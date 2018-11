Wall Street: futures Usa in deciso rialzo dopo elezioni mid-term

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Siprevede una partenza sprint per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in deciso rialzo dopo l'esito delle elezioni di mid-term in linea con le attese. A poco meno di tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones sale dello 0,74%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,92% e il future sul Nasdaq segna un +1,26%. Nel voto di ieri d'Oltreoceano i democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, mentre i repubblicani hanno resistito al Senato. Almeno in apparenza, il presidente americano Donald Trump non ha espresso alcun rammarico per il risultato che ha portato a un Congresso a metà, parlando anzi su Twitter di "un enorme successo".