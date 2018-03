Wall Street: futures Usa in calo, timori di una guerra commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un'altra seduta di ribassi a Wall Street, sui timori di una guerra commerciale Usa-Cina. Ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato che saranno imposti dazi (si parla del 25%) alle importazioni di beni cinesi per un valore di 60 miliardi di dollari. Poco dopo la Cina ha risposto annunciando dazi su 128 prodotti Usa per 3 miliardi di dollari. Sul mercato la reazione è stata Borse sotto pressione e sul fronte valutario dollaro e yen in rafforzamento generalizzato, così come l’oro, salito intorno a 1340 dollari all'oncia. In questo quadro, a circa due ore dall'opening bell il future sul Dow Jones scivola dello 0,35%, quello sull'S&P500 cede lo 0,22% e il contratto sul Nasdaq segna un ribasso dello 0,55%.