Wall Street: futures Usa in calo su timori escalation guerra commerciale

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità, suggerendo un avvio di seduta negativo per Wall Street dopo i rialzi di inizio settimana. A circa un'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,39%, quello sull'S&P500 cede lo 0,41% e il future sul Nasdaq indietreggia dello 0,61%. A pesare sugli scambi i timori di una escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 a Buenos Aires, in Argentina. Trump ha detto che è "altamente improbabile" che la sua amministrazione decida di posticipare l'aumento dei dazi previsto dal 10% al 25% su prodotti cinesi per un valore fino a $200 miliardi, che dovrebbe diventare operativo il prossimo 1° gennaio. Da segnalare che la Casa Bianca ha già applicato dazi su altri beni cinesi per un valore superiore a 50 miliardi di dollari.