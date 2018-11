Wall Street: futures Usa in calo, stasera i verbali Fed

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio di seduta in calo per Wall Street, dopo i forti guadagni di ieri innescati dalle parole del governatore della Fed, Jerome Powell. A poco più di un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,24%, quello sull'S&P500 cede lo 0,36% e il future sul Nasdaq perde lo 0,61%.Diverse le indicazioni macro previste oggi. Prima dell'avvio giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie americane, oltre che le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Nel pomeriggio, dopo l'avvio, verranno diffuse le vendite di case in corso, mentre in serata sono attesi i verbali dell'ultima riunione della Fed.