Wall Street: futures Usa in calo, sorgono dubbi sulla tregua Usa-Cina

Valeria Panigada 4 dicembre 2018 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio negativo, anticipando un avvio di seduta in calo per Wall Street con l'effetto tregua Usa-Cina che si è già svanito. A circa un'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,41%, quello sull'S&P500 cede lo 0,30% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,46%. Gli investitori non sembrano ancora convinti della bontà dell’annuncio arrivato nel fine settimana dal G20 in Argentina. A destare qualche dubbio, la differente enfasi data da Stati Uniti e Cina nei rispettivi comunicati. A pesare anche l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries Usa, considerata di per sé campanello di allarme sul rischio di recessione.