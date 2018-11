Wall Street: futures Usa in calo, si attende incontro Usa-Cina al G20

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio in calo per Wall Street, che proseguirebbe così i cali di ieri. A circa tre ore dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,48%, quello sull'S&P500 cede lo 0,45% e il future sul Nasdaq perde lo 0,46%. Tra gli investitori prevale la cautela in attesa dell'incontro di domani tra il presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina. I mercati sperano che l'incontro riuscirà a smorzare i timori sul rischio di una escalation della guerra commerciale.