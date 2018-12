Wall Street: futures Usa in calo, focus su dati macro

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in calo per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco meno di un'ora dall'apertura il contratto sul Dow Jones e sull'S&P500 cedono entrambi lo 0,90%, ment5re il future sul Nasdaq perde l'1,14%. Gli investitori devono digerire la debolezza dei dati cinesi su produzione industriale e vendite al dettaglio, che fanno tenmere un rallentamento della seconda maggiore potenza economica mondiale, oltre che gestire i timori sull'Europa legati alla crescita e ai fronti caldi di Francia e Italia.Dal fronte macro intanto sono giunte le vendite al dettaglio negli Stati Uniti che hanno segnato un +0,2% a novembre, mese in cui prende il via lo shopping natalizio. Ora si attende l'aggiornamento sulla produzione industriale, e l'indice Pmi manifatturiero e servizi.