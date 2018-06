Wall Street: futures Usa girano in negativo dopo debole dato Pil Usa

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi virano in territorio negativo dopo il debole dato sul Pil Usa, che nella sua lettura finale è stato rivisto al ribasso a un +2% su base annualizzata rispetto al precedente +2,2%. In questo momento, a poco meno di un'ora dall'avvio, il contratto sul Dow Jones cede lo 0,47%, quello sull'S&P500 perde lo 0,37% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,48 per cento.