Wall Street: futures Usa fiacchi dopo lungo weekend festivo

30 maggio 2017

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono appena sotto la parità, facendo presagire un avvio di seduta fiacco per Wall Street, dopo il lungo weekend festivo (ieri è rimasta chiusa per celebrare il Memorial Day). A circa due ore dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,12%, quello sull'S&P500 cede lo 0,15% e il future sul Nasdaq segna un -0,06%. Gli investitori si muovono cauti in scia alle tensioni politiche in Europa e dopo i recenti record. Venerdì scorso l'S&P500 e il Nasdaq hanno chiuso sui massimi storici e incassato un guadagno settimanale rispettivamente dell'1,4 e del 2,1%, mentre il Dow Jones, seppur terminando sulla parità, ha portato a casa un +1,3% settimanale.

Diversi gli spunti macro di oggi, con l’accoppiata redditi–spese e poi i prezzi delle abitazioni nelle 20 maggiori città (indice Case-Shiller) e il sentiment dei consumatori misurato dal Conference Board.