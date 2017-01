Wall Street: futures Usa fiacchi, attenzione a Netflix

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono piatti, facendo presagire un avvio debole per Wall Street, con il Dow Jones che potrebbe scivolare per la quinta seduta consecutiva. A circa due ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un -0,05%, quello sull'S&P500 cede lo 0,08% e il future sul Nasdaq è piatto con un -0,06%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso mista, con Nasdaq e S&P500 in moderato rialzo, mentre il Dow Jones ha ceduto lo 0,11 per cento. Gli investitori si muovono cauti in attesa dei dati macro e del discorso di Donald Trump domani, in occasione della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. Tra i titoli, attenzione a Netflix che nel pre-market balza di 8 punti percentuali dopo aver riportato una trimestrale migliore delle attese.