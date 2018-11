Wall Street: futures Usa deboli, oggi il dato sull'inflazione

Valeria Panigada 14 novembre 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi mostrano un leggero ribasso, anticipando un avvio di seduta debole per Wall Street in attesa di alcune importanti indicazioni macro. A poco meno di tre ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un -0,08%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,11% e il future sul Nasdaq cede lo 0,40%. Gli investitori si muovono cauti in scia al crollo del petrolio e alle incertezze sull'Europa, con le questioni Brexit e manovra Italia ancora aperte, e in attesa dei dati macro, tra cui spicca l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti. Gli analisti si attendono una inflazione in aumento al 2,5% annuo.