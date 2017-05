Wall Street: futures Usa deboli in attesa dei dati macro

Valeria Panigada 12 maggio 2017 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono fiacchi in attesa dei dati macro in arrivo prima dell'avvio. A circa due ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,17%, quello sull'S&P500 cede lo 0,25% e il future sul Nasdaq segna un -0,19%. Gli investitori guardano al ricco calendario macro. In uscita oggi alle 14.30 il dato sulle vendite al dettaglio e l'inflazione di aprile, che dovrebbe attestarsi al 2,3% annuo. In programma anche la lettura preliminare della fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan (alle ore 16.00). Infine, qualche spunto potrebbe giungere anche dal fronte Fed e in particolare dall'intervento di alcuni membri (Charles Evans e Patrick Harker).