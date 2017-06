Wall Street: futures Usa deboli, cedono circa lo 0,10%

Alberto Bolis 5 giugno 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di seduta debole per Wall Street complici le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno annunciato oggi la chiusura dei legami con il Qatar accusando il Paese di sostenere il terrorismo. Quando mancano oltre due ore all'opening bell i futures sugli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq lasciano sul parterre circa lo 0,10 per cento.