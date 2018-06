Wall Street: futures Usa deboli, attenzione a Harley-Davidson e GE

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono poco sotto la parità, suggerendo un avvio fiacco per Wall Street dopo le pesanti perdite di ieri. A circa tre ore dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,19%, quello sull'S&P500 cede lo 0,21% mentre il future sul Nasdaq segna un -0,09%. In assenza di dati macro di rilievo (oggi è attesa la sola pubblicazione della fiducia dei consumatori Usa), gli operatori rimangono concentrati sulla questione dazi. Tra i titoli, attenzione a Harley-Davidson, che potrebbe recuperare dopo il -6% di ieri, quando ha reso nota l'intenzione di spostare parte delle proprie attività produttive al di fuori degli Stati Uniti, per evitare i dazi doganali che l'Unione europea si appresta a imporre, in risposta a quelli decisi dagli Usa. Attenzione anche al titolo General Electric (GE) che nel pre-market di Wall Street sale del 3,5% in scia ad alcune indiscrezioni secondo cui il gruppo avrebbe intenzione di separare la sua unità healthcare.