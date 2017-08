Wall Street: futures Usa appena sopra la parità, attesa per lettura Pil

Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono appena sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta poco mosso per Wall Street. La partenza sarà condizionata del Pil Usa relativo al secondo trimestre, in uscita alle 14.30. Nell'attesa, a circa due ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones sale dello 0,11%, quello sull'S&P500 segna un +0,06% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,13%. Dal fronte macro sono attesi anche il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro, in arrivo venerdì, e le scorte settimanali di greggio.