Wall Street: future poco mossi prima dei dati lavoro Usa

Daniela La Cava 5 maggio 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

I future sulla Borsa americana si muovono in ordine sparso, in una giornata caratterizzata dalla volatilità delle quotazioni del petrolio e dall'attesa per i dati sul mercato del lavoro. Prima dell'opening bell, il contratto sul Dow Jones cede circa lo 0,05%, mentre il future sull'S&P 500 e quello sul Nasdaq 100 si muovono poco sopra alla parità (+0,04%). L'agenda macro odierna vede in primo piano i dati sul mercato del lavoro a stelle e strisce: il saldo delle buste paga nei settori non agricoli è atteso a quota 190mila unità mentre il tasso di disoccupazione della prima economia dovrebbe passare dal 4,5 al 4,6 per cento. Occhi puntati anche sulla sfera politica: ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccolto ieri sera il primo importante successo legislativo del suo mandato al Congresso, con l'adozione da parte della Camera dei Rappresentanti della nuova riforma sulla sanità che andrà a sostituire l'Obamacare.