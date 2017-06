Wall Street: future poco mossi, focus su Google che rischia multa da Antitrust Ue

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta settimana potrebbe prendere il via in leggero rialzo per gli indici statunitensi, che si getterebbero così alle spalle la debole chiusura della vigilia (soprattutto per il Nasdaq). Quando mancano meno di tre ore all'opening bell, il future sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 guadagnano rispettivamente lo 0,09% e lo 0,12%, mentre il contratto sul Nasdaq sale di circa lo 0,15 per cento.Tra gli appuntamenti macro in agenda oggi per gli Stati Uniti le indicazioni in arrivo dal settore immobiliare (nuove costruzioni e permessi edilizi), oltre alla fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan (stima preliminare di giugno). È previsto per oggi anche l'intervento del presidente della Fed di Dallas, Rob Kaplan.A livello societario, da monitorare il titolo Alphabet. Secondo quanto anticipato dal Financial Times la società potrebbe ricevere una maxi multa da 1 miliardo di euro dall'Antitrust europeo. Il quotidiano finanziario britannico spiega che la sanzione sarebbe dovuta per un abuso di posizione dominante di Google sulle ricerche nel web.