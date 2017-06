Wall Street: future Usa in rialzo. DJ verso un nuovo record e rimbalzo tech?

Daniela La Cava 19 giugno 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di scambi in rialzo per Wall Street, che vuole gettarsi alle spalle le deboli performance messe a segno venerdì scorso dal comparto dei titoli tecnologici. E in attesa dell'apertura della Borsa americana salgono le attese per un nuovo massimo del Dow Jones che riparte dalla chiusura record a quota 21.384,28 punti (+0,11%), mentre l'S&P 500 ha guadagnato un modesto +0,03 per cento. Venerdì, seduta opaca per il Nasdaq Composite (-0,22%). E in mancanza market mover di rilievo, nel corso dell'ottava gli investitori continueranno a focalizzare l'attenzione verso il comparto tecnologico.Priva di appuntamenti l'agenda odierna, con in primo piano solo l'intervento del presidente della Fed di New York, William Dudley.In questo scenario, i future sui principali listini Usa si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 guadagnano rispettivamente lo 0,3% e lo 0,24%, mentre quello sul Nasdaq 100 mette a segno un +0,6 per cento.