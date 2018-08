Wall Street: future Usa in moderato rialzo in attesa delle parole di Powell

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 12:22

I futures sugli indici Usa si muovono in moderato rialzo, anticipando un'apertura sopra la parità e un bilancio settimanale positivo per Wall Street. A circa tre ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 salgono dello 0,18% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,23%. Dopo la chiusura dei negoziati tra Usa e Cina sul fronte commerciale, gli operatori guardano al discorso che il presidente della Fed, Jwerome Powell, terrà nel pomeriggio al simposio di Jakcson Hole. Tra gli altri appuntamenti, si segnala il dato sugli ordini di beni durevoli in uscita alle 14.30 (ore italiane).