Wall Street: future Usa fiacchi dopo taglio stime crescita Fmi

Wall Street dovrebbe aprire la seduta odierna sotto la parità, con i future sui principali indici statunitensi che segnano un leggero calo. A circa due ore e mezza dall'avvio degli scambi, il contratto sul Dow Jones mostra un -0,08%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,13% e il future sul Nasdaq cede lo 0,10%. A pesare sull'umore la revisione al ribasso delle stime di crescita degli Stati Uniti per il 2017 e il 2018 da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) in un clima di scarsa fiducia verso l'amministrazione Trump. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente americano terrà un discorso oggi riguardo la riforma sanitaria che dovrebbe sostituire l'Obamacare. Oltre al fronte politico, a movimentare il mercato oggi contribuiranno le trimestrali societarie, come quella di Google. Attenzione anche ai titoli del petrolio, in vista della riunione odierna in Russia tra i produttori per discutere dell’accordo sul taglio alla produzione.