Wall Street: future Usa deboli, settimana densa di appuntamenti

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Siprospetta un avvio di scambi in modesto ribasso per Wall Street, con i principali indici Usa che potrebbero così riprendere fiato dopo i record segnati nelle ultime settimane. Una settimana che si preannuncia densa di appuntamenti di rilievo, tra cui i dati sul mercato del lavoro (venerdì); il discorso del presidente Usa, Donald Trump; la riunione della Fed in calendario mercoledì 31 gennaio in attesa del cambio della guardia tra Janet Yellen e Jerome Powell; e infine la stagione degli utili, con i conti di molti big del comparto tecnologico, come Apple, Amazon, Facebook e Amazon. Tra gli appuntamenti macro di giornata, l'aggiornamento sul reddito e la spesa delle famiglie. In questo scenario i future su Wall Street si muovono in ribasso: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 cedono rispettivamente lo 0,2% e lo 0,26%, mentre quello sul Nasdaq indietreggia dello 0,3 per cento.