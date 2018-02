Wall Street conferma sentiment negativo: futures Dow Jones fino a -250 punti dopo crollo venerdì

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Azionario in allerta: dopo le forti vendite che hanno attaccato Wall Street nella sessione di venerdì scorso, i futures sugli indici azionari americani confermano il sentiment negativo, con quelli sul Dow Jones che crollano di oltre 100 punti, dopo essere scivolati brevemente di più di 250 punti.I futures sullo S&P 500 e il Nasdaq 100, all'1,46 di pomeriggio ora di Hong Kong, arretrano rispettivamente di 6,25 e 8,25 punti.Da segnalare che i tre listini hanno chiuso la scorsa settimana soffrendo la performance - su base settimanale -peggiore in due anni.Il Dow Jones è sceso -4,1%, lo S&P -3,9%, il Nasdaq -3,53%.Nella sola sessione di venerdì, il Dow Jones è scivolato di 665,75 punti, -2,5%, riportando la seduta peggiore dal giugno del 2016; lo S&P 500 ha sofferto la sessione peggiore dal settembre del 2016 e per il Nasdaq i cali sono stati i più forti dall'agosto del 2017.A scatenare i timori, il continuo rialzo dei tassi sui Treasuries - e in generale sui tassi dei bond sovrani a livello globale - con quelli sui Treasuries Usa che sono cresciuti al 2,85%, al record in quattro anni.Il fenomeno scatena le preoccupazioni su eventuali strette monetarie più aggressive, da parte della Federal Reserve.