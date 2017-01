Wall Street chiusa, appuntamento a domani

Luca Fiore 2 gennaio 2017 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Per la prima seduta del 2017 dei listini statunitensi bisognerà attendere domani. Anche se nell’ultima giornata del 2016 a prevalere sono stati i segni meno (-0,29% del Dow, -0,46% dello S&P500 e -0,9% del Nasdaq), i tre indici hanno chiuso l’anno in ampio territorio positivo: +13,4% per il Dow, +9,5% dello S&P e +7,5% del Nasdaq.



Domani, poco dopo la ripartenza degli scambi, l’appuntamento è con gli indici PMI e ISM relativi il comparto manifatturiero e con l’aggiornamento relativo le spese per costruzioni.