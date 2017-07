Wall Street: avvio positivo tranne che per il Nasdaq che rimane piatto. Alphabet -2%

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Apertura in tono positivo per Wall Street dopo che ieri ha chiuso mista (Nasdaq salito per il dodicesimo giorno consecutivo, registrando un nuovo massimo storico). In avvio il Dow Jones sale dello 0,71%, l'S%P500 guadagna lo 0,37%, mentre il Nasdaq rimane indietro dopo i recenti guadagni segnando un -0,02%. Gli investitori festeggiano una serie di trimestrali societarie positive, tra cui quella di General Motors e Caterpillar. In deciso calo invece Alphabet, che apre con un -2,16% dopo che ieri sera a mercato chiuso ha diffuso i conti. La casa madre di Google ha riportato un utile trimestrale migliore del previsto, nonostante la multa Ue, ma ha destato preoccupazione sul fronte costi.