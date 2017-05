Wall Street: avvio positivo, focus su Fed e Trump

Valeria Panigada 23 maggio 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in rialzo per la quarta seduta consecutiva, senza mostrare particolari scossoni dopo l'esplosione all'Arena di Manchester ieri sera, che ha provocato la morte di una ventina di persone. A pochi minuti dal suono della campanella, il Dow Jones sale dello 0,16%, l'S&P500 guadagna lo 0,11% e il Nasdaq segna un +0,11%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rialzo con gli acquisti che hanno interessato in particolare il comparto tecnologico e utility.

Oggi l'attenzione degli investitori sarà rivolta soprattutto sul fronte Fed, con l'intervento di alcuni membri (Neel Kashkari e Patrick Harkerin) vista della pubblicazione domani sera dei verbali dell'ultima riunione. Intanto il presidente americano Donald Trump prosegue il suo tour diplomatico e oggi è atteso a Roma, con l’amministrazione che oggi proporrà la proposta di bilancio 2018.