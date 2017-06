Wall Street: avvio positivo, Nasdaq tenta di reagire

Valeria Panigada 28 giugno 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street, che tenta di reagire dopo i ribassi di ieri. In avvio il Dow Jones segna un +0,54%, l'S&P500 sale dello 0,55% e il Nasdaq guadagna lo 0,45%. Ieri la Borsa di New York ha registrato il peggior ribasso da sei settimane con i tecnologici e biotech che hanno registrato un marcato calo dopo che un senatore repubblicano ha segnalato la possibilità che il voto sulla riforma dell’Obamacare possa slittare alla settimana del 10 luglio.