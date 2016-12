Wall Street: avvio piatto in un clima pre-festivo, Dow Jones rimane vicino ai 20mila punti

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per Wall Street in un clima già pre-festivo con volumi di scambio più sottili. In avvio il Dow Jones segna un -0,06% continuando a flirtare con la soglia dei 20mila punti, mai toccata nella sua storia. L'S&P500 scivola dello 0,22% e il Nasdaq cede lo 0,15 per cento.

Diversi gli spunti macro. Il Prodotto interno lordo (Pil) degli Stati Uniti nel terzo trimestre ha segnato un +3,5% su base annualizzata, contro il +3,2% della stima precedente. Gli analisti avevano stimato una revisione al rialzo a +3,3%. Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono state pari a 275mila unità nell'ultima settimana di rilevazione, in aumento rispetto alle 254 mila della settimana precedente e contro le 257mila unità stimate dagli analisti. In arrivo anche i dati su redditi e spese personali.