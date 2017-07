Wall Street: avvio negativo su tensioni geopolitiche e incertezza Fed

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in calo. L'indice Dow Jones cede lo 0,30%, l'S&P500 perde lo 0,35% e il Nasdaq scivola dello 0,51%. A pesare sugli scambi i timori geopolitici dopo il test missilistico della Corea del Nord che ha scatenato la reazione del presidente americano Donald Trump. In un intervento a Varsavia l'inquilino della Casa Bianca ha anticipato che verranno presi "provvedimenti seri" nei confronti del governo coreano. Intanto sale l'attesa per il vertice del G20 e gli importanti incontri bilaterali (come quello tra Trump e Putin), in programma domani ad Amburgo, oltre che per i dati sul mercato del lavoro americano, in agenda sempre domani. Intanto dai verbali Fed, diffusi ieri sera, è emersa una banca centrale americana più incerta e timorosa, con una spaccatura sul timing di inizio della riduzione del bilancio.