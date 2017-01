Wall Street: avvio negativo all'indomani del discorso Trump

Valeria Panigada 12 gennaio 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio negativo per Wall Street all’indomani dell'atteso discorso di Donald Trump. In avvio il Dow Jones scivola dlelo 0,30%, l'S&P500 cede lo 0,32% e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,44%. Gli operatori si aspettavano dalle parole del nuovo presidente americano indicazioni più chiare sulla politica fiscale e spesa pubblica. Gli operatori hanno reagito deprezzando il dollaro nei confronti delle altre principali valute.

Intanto dal fronte macro sono giunte le richieste settimanali di sussidi disoccupazione che nella settimana al 7 gennaio si attestano a quota 247 mila unità, dalle 235 mila della settimana precedente e contro le 255 mila unità previste dagli analisti. Dal fronte Fed sono attesi diversi interventi di membri votanti nel corso del pomeriggio, mentre nella notte la governatrice Janet Yellen terrà un discorso a Washington.