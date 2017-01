Wall Street: avvio misto intorno alla parità, attesa per intervento membri Fed

Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista intorno alla parità per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones scivola dlelo 0,25%, l'S&P500 cede lo 0,16% e il Nasdaq sale dello 0,15%, dopo il record di venerdì scorso. Gli investitori si muovono cauti in attesa delle dichiarazioni di alcuni membri Fed, tra cui quelle della governtarice Janet Yellen, che terrà un intervento a Washington giovedì sera. In agenda nel corso della settimana anche l'avvio della stagione delle trimestrali societarie. Intanto oggi sono previsti gli interventi di Eric Rosengren, presidente della Fed di Boston, e di Dennis Lockhart, numero uno della Fed di Atlanta.