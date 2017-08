Wall Street avvio incerto. Bene Pil e sondaggio ADP su lavoro

Daniela La Cava 30 agosto 2017 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Avvio poco mosso per Wall Street. L'indice S&P 500 e il Dow Jones si muovono rispettivamente a 21.846,40 (-0,09%) e a 2.447 punti (+0,02%), mentre il Nasdaq sale dello 0,25% a 6.318 punti. Poco prima dell'opening bell sono arrivate indicazioni positive per l'economia Usa: il Pil Usa ha segnato nel secondo trimestre dell'anno su base annualizzata una crescita del 3% rispetto al +2,8% pronosticano dagli analisti, mentre il sondaggio realizzato dalla società ADP relativo al saldo delle buste paga del settore privato si è attestato a +273 mila unità ad agosto (consensus Bloomberg a +183 mila). Un dato, quest’ultimo, che fa ben sperare in vista dell’aggiornamento sul mercato del lavoro in uscita venerdì.