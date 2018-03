Wall Street, avvio in rialzo su dazi e Coree

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la giornata in territorio positivo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dow Jones sale dello 0,28%, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq guadagnano rispettivamente lo 0,20% e l'1,37 per cento. A sostenere i listini Usa l'attenuarsi dei timori di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i principali Paesi su scala globale, ma anche l'apertura della Corea del Nord pronta a intavolare delle discussioni per procedere alla denuclearizzazione.Il mercato continua a guardare la tema dazi. La proposta di Trump ha trovato una forte opposizione nello speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan. Un altro segnale di distensione, per i mercati, è arrivato dallo stesso presidente americano Donald Trump che ha mostrato qualche segnale di apertura alla possibilità di trattare con i partner commerciali Canada e Messico. "Abbiamo ampi deficit commerciali con il Messico e Canada. Il Nafta, che è in fase di negoziazione in questo momento, è stato un pessimo affare per gli Stati Uniti. Le tariffe su acciaio e alluminio verranno cancellate solo se verrà firmato un nuovo accordo Nafta". È quanto ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump.Scarna l'agenda macro odierna, con gli ordini di beni durevoli in uscita alle 16.