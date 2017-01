Wall Street: avvio in leggero rialzo, JP Morgan +1% dopo la trimestrale

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street con gli investitori che tornano a guardare gli eventi macro e i conti societari. L'indice Dow Jones sale dello 0,19%, l'S&P500 guadagna lo 0,25% e il Nasdaq segna un +0,37%. Le vendite al dettaglio a dicembre hanno fatto registrare una progressione dello 0,6% rispetto a novembre, sostanzialmente in linea con le aspettative del mercato (consensus a +0,7%). Ora si attende la fiducia dei consumatori americani elaborata dall'università del Michigan (ore 16.00). A livello societario, JP Morgan sale di 1 punto percentuale in avvio in scia alla buona trimestrale. Oggi sono usciti anche i numeri di Bank of America, BlackRock e Wells Fargo.