Wall Street: avvio in leggero calo dopo i nuovi record, attesa per discorso Yellen

14 febbraio 2017

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prende una pausa dopo i recenti record e apre la seduta odierna poco sotto la parità, in attesa del discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, previsto questo pomeriggio al Congresso. Alle 16.00 inizierà l’audizione della Yellen, che potrebbe mantenere aperte le porte sull’ipotesi rialzo tassi. In questo contesto l'indice Dow Jones segna in avvio un -0,08%, l'S&P500 scivola dello 0,12% e il Nasdaq cede lo 0,19%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rialzo per la terza seduta consecutiva con nuovi massimi storici e chiusura record per Apple. Il gruppo di Cupertino ieri ha consolidato il ruolo di prima azienda per capitalizzazione al mondo, con circa 700 miliardi di dollari.