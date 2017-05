Wall Street: atteso un avvio misto alla vigilia della riunione Fed. Oggi i conti di Apple

Daniela La Cava 2 maggio 2017 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street si muovono in ordine sparso, facendo presagire un avvio di scambi misto per i principali indici americani. L'attenzione degli investitori si concentrerà oggi sulla stagione degli utili, con i risultati di Apple, e sulla riunione della Fomc, il braccio operativo della Fed, che culminerà domani con la decisione sui tassi. In questo scenario, il future sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 mostrano un leggero calo di circa lo 0,10%, mentre il Nasdaq 100 sale di circa lo 0,05 per cento.

Oltrev al big di Cupertino sono numerose le società che comunicheranno i risultati trimestrali, tra cui Merck & Co., Pfizer, Mastercard e Altria.