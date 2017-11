Wall Street, atteso un avvio incerto

Daniela La Cava 6 novembre 2017 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di scambi all'insegna della cautela anche a Wall Street. Lo testimonia l'andamento dei future sui principali indici statunitensi: l'S&P 500 e il Nasdaq si muovono sotto la parità, mentre il Dow Jones mostra un timido progresso dello 0,03 per cento. Sotto i riflettori le notizie che arrivano dall'Arabia Saudita: è stato arrestato il principe Alwaleed Bin Talal, membro della famiglia reale saudita, tra gli uomini più ricchi al mondo e noto nel mondo e detentore di partecipazioni in alcuni big di Wall Street, come Apple, Twitter e Citigroup.In una giornata priva di indicazioni macro, gli operatori guardano alla sfera societaria. Prevista per oggi la pubblicazione delle trimestrali di CVS Health e Michael Kors. A mercato chiuso sono attesi, tra gli altri, i numeri di TripAdvisor e Priceline. Per il comparto tlc da seguire Sprint e T-Mobile: le società hanno fatto sapere di avere abbandonato i negoziati per una possibile fusione dopo settimane di rumors. E secondo indiscrezioni di stampa, Broadcom starebbe invece vagliando l'acquisizione del rivale nel comparto della produzione dei microchip Qualcomm per una cifra pari a 100 miliardi di dollari.