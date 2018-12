Wall Street: atteso tonfo del Dow Jones in avvio di seduta superiore a -350 punti

Laura Naka Antonelli 6 dicembre 2018 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Iltrend dei futures sugli indici azionari Usa innesca una nuova avversione al rischio a livello globale. I futures sul Dow Jones indicano un'apertura al ribasso di ben 354,07 per l'indice. Previsti forti cali anche per gli indici S&P 500 e Nasdaq. Ieri Wall Street è rimasta chiusa in onore dell'ex presidente americano George H.W.Bush, deceduto lo scorso 30 novembre.